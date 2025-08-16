ЗАРЕЖДАНЕ...
Неочаквана изненада през лятото за една зодия
По думите й, заради транзита на Сатурн, през този период родените под знака Стрелец ги очаква неочаквана изненада.
Пърл призовава представителите на тази зодия да свалят розовите очила и да се отърват от илюзиите. В това ще им помогне и Сатурн.
В същото време тя отбелязва, че през лятото Нептун ще бъде в пети дом на Стрелец - събитие, което до този момент не се е случвало в живота на сегашните Стрелци.
"Той (Нептун) ще ви помогне да свалите розовите очила или да се отървете от илюзиите. Сатурн също. Сатурн също влиза в петия дом. Сатурн е планетата на реалността. Ние гледаме действията, а не обещанията, не думите, какво прави човек, а не какво говори", казва Пърл.
Тя отбелязва, че Сатурн ще внесе отговорност и сериозност в живота на Стрелците. Тази планета може да даде нови запознанства или напротив - разрив в отношенията.
Тя посочва още, че през лятото истината ще бъде разкрита, хората ще отрезвеят и ще разберат кое какво е.
Във връзка, където вече е имало пукнатина, може да се вземе решение за раздяла. Освен това, Сатурн може да даде бременност или раждане на дете.
"Или ставате кръстник/кръстница, т.е. деца могат да влязат в живота ви. Или това ще бъде ваша допълнителна отговорност", казва Пърл.
Тя отбелязва, че през август ще се случи важен съвпад на Сатурн с Нептун. Това може да даде началото на нов бизнес, хоби, познанство или любов.
