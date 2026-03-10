Неочаквано: Кристина и Виктор се разделиха
©
"Дениз може да е всякаква, но за Виктор се оказа права – пълен комплексар. Интересува се само от хорското мнение и му е много важно какво ще кажат хората за нашата връзка... Писна ми от постоянните му съмнения в мен и от това как ще изглеждаме отстрани“, оплакала се наскоро юристката пред приятелки. По думите й Виктор наистина се оказал въздух под налягане, не само финансово, но и като характер – бил пълен женчо. Той постоянно се сърдел и цупел за всяко нещо, философствал, влизал в спорове и чакал извинение. Бил вманиачен по хорското мнение и нонстоп четял коментари за себе си в социалните мрежи.
Тези дни това се потвърди и в Инстаграм профила й, където публикува многозначително меме, на анимиран Кен. "Цял ден не ми е писала тая Барби, ама и аз няма да й пиша. Кво си мисли – аз да й пиша първи ли?!? В днешно време вече не става, скъпа“, кахъри се облеченият в розова рокля Кен, докато се пудри пред огледалото.
Сторито й е показателно и визира разочарованието й от меко казано "женското“ поведение на Виктор във връзката им. Нещо повече – според нейни дружки думите на Кен били огледални на Виктор - винаги когато били скарани за нещо, той се инатял и чакал първо тя да му пише.
В отговор на злепоставящото меме, пишман бизнесменът пък изтри всичките си общи снимки с Кристина, пише Intrigi.bg.
Още по темата
/
Орлин Горанов в ужас: Напрежението се усещаше във въздуха, настъпи тишина. Онази, в която всеки се моли наум
07.03
Още от категорията
/
Програма "Еразъм+" свързва българските общности зад граница чрез международно обучение за приобщаване в София
09:37
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Татяна: Баща ми почина в УМБАЛ "Пловдив", краят бе зловещ
15:50 / 09.03.2026
Златина Толева: Музиката и танците са много силен обединителен ел...
11:38 / 09.03.2026
Малина, чийто живот Мария Силвестър преобърна, е в приемно семейс...
10:18 / 09.03.2026
Три силни магнитни бури до края на месеца
08:26 / 09.03.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.