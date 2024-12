Неограничените полети се завръщат: Wizz Air отново продава годишни карти

© Унгарската нискотарифна авиокомпания Wizz Air върна в продажба карта с неограничен брой полети, съобщава Avianews.



Отбелязва се, че пропускът All You Can Fly с неограничен брой полети ще бъде валиден за една година. В същото време цената му се повиши от 499 на 599 евро. Пропускът ви позволява да резервирате неограничен брой билети за всякакви международни полети на нискотарифната авиокомпания на фиксирана цена от 9,99 евро на полет.



"Пакетът на услугата включва само малък ръчен багаж, който не трябва да надвишава 40x30x20 см и тегло 10 кг. Ако пътник иска да вземе повече неща със себе си или да избере място в самолета, той ще трябва да плати за това на стандартната цена на Wizz Air“, се казва в статията.



Освен това пропускът All You Can Fly има редица ограничения. По-специално, той ви позволява да резервирате полети само за пътника, на чието име е издаден. При това можете да поръчате билет в периода от 72 часа до 3 часа преди заминаването:



"Това означава, че няма да можете да планирате пътуването си предварително, а за популярни дестинации може да няма свободни места за желаните от вас полети“.



Също така се съобщава, че ако пътник е резервирал полет, няма да може да го промени. Освен това, според правилата, ако пътник изпусне два полета, авиокомпанията може да анулира картата и да глоби клиента със сумата на абонамента.