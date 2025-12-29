Нероденият син на участничка от "Ергенът" се появи на семейния портрет
Това се случва чрез помощта на съвременните технологии и изкуствен интелект. Майката успява да визуализира една мечта, която съдбата й отнема твърде рано, съобщава People.
Коя е майката, която разплака социалните мрежи?
Джейд Роупър Толбърт генерира семеен коледен портрет с изкуствен интелект, на който е изобразено още едно малко момченце, за което тя казва, че е покойният й син Бо.
"Това ме трогна, защото, разбира се, Бо би искал да направи семейната снимка“, казва тя.
Участничката в "Ергенът“ и съпругът й Танър Толбърт губят малкият Бо при спонтанен аборт.
Става въпрос за американската риалити звезда Джейд Ропър Толбърт, която е сред любимките на публиката в САЩ след участието си в The Bachelor. Джейд и съпругът й Танър, които са едно от малкото семейства, създали се пред камерите на франчайза, преминават през тежък период през 2023 г. Тогава тя преживява ранен аборт в четвъртия месец и губи бебето, на което вече биват избрали името Бо.
За тазгодишните празници Джейд решава да използва изкуствен интелект, за да създаде образ на Бо такъв, какъвто би бил днес – малко момченце, застанало до своите три братчета и сестричета.
"Сълзите просто потекоха, когато го видях. AI създаде версия на това как би изглеждал той днес. Гледайки тази снимка, сърцето ми се чувства едновременно разбито и цяло“, споделя тя в своята история в Instagram.
На кадъра цялото семейство е усмихнато пред елхата, а малкият Бо е добавен толкова реалистично, че за Джейд това е бил начин да "затвори кръга“ и да покаже, че той никога няма да бъде забравен.
Въпреки че използването на изкуствен интелект за възпроизвеждане на образи на починали хора често предизвиква дебати, Джейд е категорична, че това й е донесло мир. За нея е важно децата й да виждат Бо като част от техния живот, макар и само на снимка, пише Ladyzone.bg.
