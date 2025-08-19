ЗАРЕЖДАНЕ...
Нешка Робева: Добре си живея на село, не ми липсват големите състезания по художествена гимнастика
©
По повод предстоящото Световно първенство по художествена гимнастика в Бразилия, което започва на 20 август, водещият я попита дали й липсват големите състезания. Отговорът й бе категоричен:
"Не, не ми липсват! Колкото и да ви е странно, не ми липсва никак, защото от пет години, от пандемията, дойдох в Трудовец и останах да живея тук. Оказах се в един абсолютно нов, малко познат за мен свят. Всичко ми е интересно! Явно съм такъв човек, че когато тръгна в някаква посока, изцяло се отдавам на новото си занимание.“
Днес тя се занимава с градинарство и се грижи за животни, които хората често изоставят. Работата в градината й носи спокойствие и време за размисъл.
"Занимавайки се с моята градина, вече извършвам рутинни действия, и това ми дава възможност за размисъл – не се ли е случило чудото да спре тази война, не се ли е случило чудото да спрат тези войни. Размишлявам още: "Ще бъде или няма да го бъде тоя домат или тази чушка. Ще го бъде или няма да го бъде тоя свят.“ – споделя Робева.
С думите си тя показва, че въпреки дългия си спортен път и постижения, днес най-ценното за нея е простият и смислен живот на село – живот, в който се откриват нови хоризонти и истинска хармония.
Още от категорията
/
Българско семейство произвежда стари занаятчийски сирена – крутмач, сирене в стомна, в кратунка, в глина и в гърне
11:34
На море в Гърция: Шест души в двойна стая или нощувка на плажа. Пълни плажове, но полупразни таверни и ресторанти
11:02
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Днес е голям празник!
08:07
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.