Отслабването може да бъде предизвикателно на всяка възраст и независимо от пола на човек. Но за хората над 50 години тази задача обикновено се усеща дори още по-трудна. И за това си има обяснение.Идеалният начин да започнем деня си, за да подпомогнем здравето на мозъкаПричината е, че с напредване на възрастта мускулната маса естествено намалява. А това съответно забавя метаболизма и тялото изгаря по-малко калории в покой. Освен това други значими фактори са хормоналните промени, които настъпват, евентуални проблеми със съня, както и прием на лекарства.Не бива да забравяме също, че и навиците ни оказват влияние върху управлението на теглото. Ето пет, които да не правим, за да не саботираме усилията си в отслабването и да поддържаме здравословни килограми.Ако залагаме на кардио, но пренебрегваме силовите тренировки, изобщо не си помагаме за свалянето на излишното тегло.Тренировките с тежести са важни, тъй като помагат да поддържаме и заздравим мускулите си, както и да ускорим метаболизма. Когато имаме повече мускулна маса, горим повече калории, дори в покой.Модерните диети често обещават бързи резултати. Но те не са устойчив избор за начин на живот, с който да контролираме теглото.Причината е, че в същината си този вид режими са особено рестриктивни. И въпреки че в началото може да ни се стори, че дават резултат, с времето ефектът им стана обратен, тъй като метаболизмът ни вече се е забавил заради силно ограничения прием на калории.Когато става дума за отслабване, хората обикновено се концентрират върху храненето и тренировките. Но сънят не е за подценяване, включително и за по-възрастните, които се стремят да свалят килограми. С напредването на годините навиците ни за сън ни може да станат непостоянни, например заради стрес или хормонални промени.Но в същото време липсата на сън пречи на хормоните, регулиращи глада -лептин и грелин. А този дисбаланс може да се отрази с усещането за повишен апетит, особено за висококалорични храни.С напредването на възрастта естествено започваме да се нуждаем от по-малко енергия. И ако продължаваме да се храним по същия начин, не бива да се изненадваме, че качваме килограми. С годините е необходимо да променим хранителните си навици и да ги адаптираме според начина си на живот.Предвид, че с годините се движим по-малко, ни трябва и по-малко храна. Най-добрият и лесно изпълним съвет, с който да запазим балансирано теглото си, е просто като пропускаме междинните хранения.От ключово значение е да пием достатъчно вода, тъй като така подпомагаме храносмилането и метаболизма си. И макар че с напредване на възрастта чувството за жажда може да намалее, не бива да допускаме тялото ни да се дехидратира.Причината е, че жаждата често се бърка с чувството за глад, а това съответно води до по-голямо количество приета храна и натрупване на килограми. Освен това обезводняването може да забави метаболитните процеси на организма и да затрудни ефективното изгаряне на калории, пише Eating Well, цитиран от Lifestyle.bg.