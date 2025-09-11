ЗАРЕЖДАНЕ...
"Нещата, от които се прави пластмаса, причиняват заболявания на ендокринната система и проблеми с репродуктивността"
©
"Тази пластмаса е опасна за нашето здраве не само в момента, в който я използваме, но и в следващите 500 години, в които тя ще остане около нас. Тя се превръща в отрова за околната среда", каза авторът на проучването Сабина Максимова.
По думите ѝ първото нещо, към което посягат децата между 3 и 7 години, е пластмасовата чаша.
"Повечето хартиени чаши са пластмасови чаши, облечени в хартия, и не се рециклират", посочи Максимова.
Според нея най-доброто решение са многократните съдове и най-вече съдовете, които са направени от метал.
"Дават възможност да бъдат гравирани и всяко дете да има своя чаша за вода", уточни събеседникът.
Пластмасата е удобна, но вредна
"Еднократната пластмаса навлезе в ежедневието на хората като удобство. Доказано е, че един многократен предмет е достатъчно да бъде използван 30 пъти, при което се неутрализира ефектът за производството му. Трябва да се върнем към многократните съдове", призова Максимова от ефира на Bulgaria ON AIR.
Тя е на мнение, че са малко хората, които си дават сметка за последствията. 33% от родителите казват, че директорите са тези, които настояват да продължава използването на еднократни чаши.
"Веществата, които се използват за направата на пластмаса, причиняват заболяване на ендокринната система, проблеми с репродуктивността. Потребителските настроения толкова са се изметнали, че са залитнали в крайност", добави авторът на проучването.
Според нея трябва да се намерят решения като мивки тип фонтан и многократни индивидуални чаши за всяко дете в детските градини.
Още от категорията
/
Племето на Лечителите от "Игри на волята" за пореден път доказа, че интелектът е с предимство пред мускулите
14:58
Кардиолози: Увеличават се пациентите със сърдечна недостатъчност, а бедните българи нямат пари за лекарства
10:46
Проф. Донка Байкова: Сега е добре да се консумират около 500-600 грама в съотношение 2/3 зеленчуци и 1/3 плодове
10:30
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.