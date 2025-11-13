Нещо много вълнуващо очаква киноманите с премиера през май 2026 година
Първият трейлър на "Дяволът носи Прада" 2 загатва за сюжет, в който класата се сблъсква с хаоса, а хуморът и драмата вървят ръка за ръка. Със зашеметяваща визия, актуално послание и хапливо остроумие, филмът обещава да бъде едно от най-големите кинопреживявания на 2026 година, пише "Форум Филм България"
Трейлър с български субтитри вече е в YouTube /вижте го/
