Нещо уникалнo се случи на "Оскарите"

© "Паразит" е големият победител на наградите "Оскар" за 2020 г. Южнокорейският филм на режисьора Бонг Джуун-хоу получи отличието за най-добър филм. Това е и първият чуждоезичен филм, който печели в категорията за най-добър филм на годината.



Нещо повече, самият Бонг Джуун-хоу грабна наградата за най-добър режисьор. Освен това "Паразит" се сдоби с отличия и за най-добър чуждестранен филм, както и за най-добър оригинален сценарий.



С тези 4 "Оскар"-а филмът оглави и класацията за най-много награди на тазгодишната церемония.



92-ите Награди на филмовата академия на САЩ бяха връчени на церемония в "Долби Тиътър" в Лос Анджелис. Отличени бяха най-добрите филмови продукции и кинотворци в различни категории.



Въпреки своите 11 номинации, "Жокера" на режисьора Тод Филипс спечели наградите в само две категории - за най-добра главна мъжка роля (Хоакин Финикс) и най-добра музика. Но безспорно най-голямо е разочарованието за "Ирландецът" на Мартин Скорсезе, който въпреки своите 10 номинации не получи нито една награда.



В техническите категории големият победител беше "1917", който спечели наградите за кинематография, визуални ефекти и звуков монтаж.



Ето го и пълния списък с победителите на наградите "Оскар" тази година:



Най-добър филм: "Паразит"



"Пълно ускорение"



"Ирландецът"



"Джоджо заека"



"Жокера"



"Малки жени"



"Marriage Story"



"1917"



"Имало едно време в Холивуд"



Най-добър режисьор: Бонг Джуун-хоу - "Паразит"



Мартин Скорсезе - "Ирландецът"



Тод Филипс - "Жокера"



Сам Мендес - "1917"



Куентин Тарантино - "Имало едно време в Холивуд"



Най-добър актьор в главна мъжка роля: Хоакин Финикс - "Жокера"



Антонио Бандерас - "Болка и величие"



Леонардо ди Каприо - "Имало едно време в Холивуд'



Адам Драйвър - "Marriage Story"



Джонатан Прайс - "Двамата папи"



Най-добра актриса в главна женска роля: Рене Зелуегър - "Джуди"



Синтия Ериво - "Хариет"



Скарлет Йохансон - "Marriage Story"



Сърша Ронан - "Малки жени"



Шарлиз Терон - "Бомба със закъснител"



Най-добра актриса в поддържаща роля: Лора Дърн – "Marriage Story"



Кати Бейтс – "Случаят Ричардж Джуъл"



Скарлет Йохансон – "Джоджо заека"



Флорънс Пю - "Малки жени"



Марго Роби - "Бомба със закъснител"



Най-добър актьор в поддържаща роля: Брад Пит - "Имало едно време в Холивуд"



Том Ханкс - "Хубав ден в квартала"



Антъни Хопкинс - "Двамата папи"



Ал Пачино - "Ирландецът"



Джо Пеши - "Ирландецът"



Най-добър чуждестранен филм: "Паразит"/ "Parasite" - Южна Корея



"Corpus Cristi" - Полша



"Honeyland" - Северна Македония



"Клетниците"/ "Les Miserables" - Франция



"Болка и величие"/ "Douleur et Glorie" - Испания



Най-добро операторско майсторство: Роджър Дийкинс ("1917")



"Паразит"



"Ирландецът"



"Имало едно време в Холивуд"



"Пълно ускорение"



"Жокера"



Най-добри визуални ефекти: "1917"



"Цар лъв"



"Междузвездни войни: Възходът на Скайуокър"



"Ирландецът"



"Отмъстителите: Краят"



Най-добър адаптиран сценарий: Тайка Уайтити ("Джоджо Заека")



"Ирландецът"



"Жокера"



"Малки жени"



"Двамата папи"



Най-добър оригинален сценарий: Понг Джун Хо ("Паразит")



"Вади ножовете"



"Marriage Story"



"1917"



"Имало едно време в Холивуд"



Най-добър анимационен филм: "Играта на играчките 4"



"Как да си дресираш дракон: Тайнственият свят"



"Изгубих тялото си"



"Клаус"



"Търсенето на Линк"



Най-добър монтаж: "Пълно ускорение" (Ford v. Ferrari)



"Ирландецът"



"Джоджо Заека"



"Жокера"



"Паразит"



Най-добър дизайн: "Имало едно време в Холивуд"



"Паразит"



"1917"



"Ирландецът"



"Джоджо заека"



Най-добри костюми: "Малки жени"



"Ирландецът"



"Имало едно време в Холивуд"



"Джоджо заека"



"Жокера"



Най-добра музика: "Жокера"



"Малки жени"



"1917"



"Marriage Story"



"Междузвездни войни: Възходът на Скайуокър"



Най-добър звуков монтаж: "1917"



"Към звездите"



"Пълно ускорение"



"Жокера"



"Имало едно време... в Холивуд"



Най-добри грим и прически: "Бомба със закъснител"



"Жокера"



"Джуди"



"Господарка на злото 2"



"1917"



Най-добра оригинална песен: "(I'm Gonna) Love Me Again", Елтън Джон (от "Рокетмен")



"I can't let you throw yourself away" ("Играта на играчките 4")



"I'm Standing with You" ("Breakthrough")



"Into the Unknown" ("Замръзналото кралство II")



"Stand Up" ("Хариет")



Най-добър късометражен анимационен филм: "Hair Love"



Най-добър късометражен игрален филм: "The Neighbor's Window"



Най-добър документален филм: "American Factory"