Нети: Миг, в който болка, загуба, прошка, любов и живот се срещнаха в едно
©
"Аз съм отгледана от Светла и Георги – моите първи родители. На същата дата, години по-късно, се случи нещо, което съдбата може да подреди само по свой начин – за първи път се срещнах на живо с жената, която ме е родила. С моята майка Джиджи-Джилда. Миг, в който времето спря. Миг, в който болка, загуба, прошка, любов и живот се срещнаха в едно", пише още тя. "Емоция, която не може да се облече в думи."
Нети добавя, че този момент е останал завинаги в сърцето ѝ и споделя:
"Днес това само се появи в спомените ми и спонтанно реших да го споделя с вас."
Още по темата
/
Сдобриха се!
15:14
Селин Дион: Десет години без теб се усещат като само ден, а всеки ден се усеща като десетилетие
15.01
Още от категорията
/
Почина Нико Стоянов
15.01
Азис: Ще се омъжвам!
09.01
Мартин Петров: Димитър Пенев беше добър човек, който не беше мразен от никого - няма червени, няма сини
05.01
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.