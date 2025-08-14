ЗАРЕЖДАНЕ...
Неузнаваема е заради килограмите
Всъщност позабравената звезда е удвоила размера си и определено не прилича на себе си.
През последните седмици 46-годишната певица от Португалия направи серия от участия на живо, избирайки да носи дрехи, които подчертават "извивките“ ѝ. От друга страна, феновете ѝ бързат да я похвалят както за новия имидж, така и за посланието, което промотира.
През януари Фуртадо публикува снимка по бикини в Instagram, подчертавайки важността на самоприемането. "Нека 2025 г. бъде неутрална по отношение на тялото, но най-важното е да обичаш с всеки сантиметър от сърцето си. Тази година осъзнах естетическия натиск на работата си по съвсем нов начин, като същевременно изпитах нови нива на любов към себе си и истинска увереност отвътре“, написа тя.
Тя също така уточни, че не е правила козметични операции на лицето или тялото си.
"Досега не съм си правила инжекции в лицето или устните, нито филъри от какъвто и да е вид, но имам любим козметик от старата школа, от когото купувам серуми и кремове, и започнах, когато бях на 20“, посочи тя.
17:44 / 13.08.2025
