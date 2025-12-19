Силни метеорологични явления засегнаха в ранните часове на петък Обединените арабски емирства, като Дубай и Абу Даби се сблъскаха със сериозни проблеми от силните валежи, предаваВ много райони улиците се превърнаха в реки, вода наводни хотели и търговски центрове, а властите издадоха обширни препоръки за работа от дома.В Абу Даби бурята се прояви с особена сила през нощта, няколко часа след екстремните явления, които бяха отбелязани в четвъртък в Дубай.Въпреки че дъждовете не достигнаха нивата на бурята от април 2024 г., която предизвика широко хаос, проблемите с транспорта и инфраструктурата не закъсняха да се почувстват.