В много райони улиците се превърнаха в реки, вода наводни хотели и търговски центрове, а властите издадоха обширни препоръки за работа от дома.
В Абу Даби бурята се прояви с особена сила през нощта, няколко часа след екстремните явления, които бяха от
Въпреки че дъждовете не достигнаха нивата на бурята от април 2024 г., която предизвика широко хаос, проблемите с транспорта и инфраструктурата не закъсняха да се почувстват.
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.