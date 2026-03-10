На 10 години по 5 днес става Той! Момчето, което дойде от Толбухин/Добрич, както самият той пее в една песен "Добрич 76!" и завоюва не само София, но и сърцата ни. Миро, здрав да си ни, Братлето! Това написа водещият Ники Кънчев по повод 50-ия юбилей на певецът Миро и допълни:Още поне 50 косъма да откъсне животът от тая брадичка!И давай нови песни-"сувенири", подпечатани с "печат от твоята душа" горе на "върха на планината"...Междувременно Миро пусна снимки от райско място, на което е с почивка с жена си, От кадрите се вижда изумрудено море, ситен пясък и жарко слънце.