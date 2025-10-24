ЗАРЕЖДАНЕ...
Ники Кънчев обяви сериозна промяна в "Стани богат"
След като породен участник отвори въпрос за 10 000 лева, той заяви, че през този сезон тази сума, а и по-високи, далеч не е толкова недостижима както преди.
Кънчев коментира също, че до големите суми все по-често стигат играчи, които в началото на представянето си са по-колебливи и неуверени.
"Тази есен вече 3-4 играчи започват колебливо, но после се концентрират, знанията им се избистрят и те стигат до тези големи суми", коментира Ники Кънчев.
Разбира се, тенденцията има и лесно обяснение, което е, че "по-скъпите" въпроси в "Стани богат" просто са станали по-лесни. При всички случаи обаче зрителите се вълнуват много повече, когато въпросите са за петцифрени суми, пишат от Блиц. Последните обаче вероятно ще намалеят с една след Нова година, когато наградите ще станат в евро.
