Ники Кънчев с изненадващо предложение за промяна на правилата на "Стани богат"
Това се случи по време на участието на Александър Бешев. Счетоводителят се затрудни на въпрос, беше и използвал телефонния си жокер, когато Ники изненадващо предложи:
"Дайте ми 500 евро и ще ѝ звъннем пак“, имайки предвид участникът отново да има възможност да се обади на приятелката си.
Макар предложението да бе направено с чувство за хумор, то предизвика бурни реакции.
Александър Бешев продължи играта по приетите досега правила. Въпреки това той отпадна малко по-късно, тъй като не успя да отговори на въпрос за литературния герой Корморан Страйк и си тръгна с 1500 евро.
