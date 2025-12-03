Любослав Пенев. Припомняме, че националът ни от 1994 г. се бори с коварната болест рак на бъбрека и в момента е в тежко състояние в болница в Германия.
"Днес на стадиона да ръкопляскаме в подкрепа на Любо Пенев в деветата минута!", написа Ники."
9 е нарочно избрано число, защото в по-голяма част от футболната си кариера Любо Пенев риташе облечен с фланелка с този номер.
Ники Кънчев пък е голям фен на ЦСКА, където е преминала и голяма част от спортната кариера на Любо. Днес червените се изправят срещу черно-белия отбор на Локомотив Пловдив на националния стадион "Васил Левски".
