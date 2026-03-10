Ники Михайлов, но не към Николета: Tи промени всичко в живота ми. Ти си най-големият подарък
Моето малко момиче, днес ставаш на 2 години. Още си толкова малка, че може би няма да разбереш думите ми, но един ден ще ги прочетеш.
Искам да знаеш нещо – от деня, в който се роди, ти промени всичко в живота ми.
Ти ме направи по-силен, по-добър и ми показа какво означава истинската любов.
Когато те гледам как растеш, разбирам колко голямо чудо си за мен.
Ти си моята радост, моята надежда и най-голямото щастие в живота ми.
Обещавам ти, че винаги ще бъда до теб
Честит рожден ден, мое съкровище.
Ти си най-големият подарък, който животът ми даде!
Plovdiv24.bg припомня, че Борислава е кръстена на дядо си - големия футболист Борислав Михайлов. За съжаление към днешна дата той е в болница след прекаран инсулт, а лекарите поддържат състоянието му в изкуствена кома.
"Преди 2 години се сбъдна едно толкова чакано щастие. Появи се ти и донесе със себе си смях, светлина и любов, която не може да се опише с думи. 2 години малки стъпки, топли прегръдки и безброй красиви моменти. Честит 2-ри рожден ден, Борислава", написа на свой ред гордата майка Николета Лозанова.
