2026 година ще бъде изцяло различна и ще постави началото на нов глобален цикъл на развитие, промяна и осъзнатост. Това каза заAstro Guide Ники Момчева, като подчертава, че всички зодиакални знаци ще бъдат повлияни, но по различен начин."2026-а е година на Слънцето – символ на съзнанието, пътя на душата и жизнената сила. Това е време да блестим, да поемем контрол над живота си и да започнем начисто", обясни тя. Нумерологично годината е под влиянието на числото 1 – знак за ново начало, активност, смелост и движение напред.По думите на Момчева, в края на януари и средата на февруари 2026 г. ще се случи изключително рядка среща на Сатурн и Нептун в знак Овен – събитие, което се повтаря веднъж на около 375 години."Овен е първият зодиакален знак – искрата, импулсът, съзидателят. Това е нов архетип, нова енергия, която стартира от нулата и задава нова посока за целия свят", посочи астрологът.Най-силно активирани ще бъдат огнените знаци –, които ще бъдат подтикнати към дълбоки лични и професионални промени.За Лъвовете 2026 г. носи особено силен потенциал – Плутон във Водолей ги подтиква към трансформация, а от 30 юни Юпитер, планетата на късмета, влиза в техния знак за една година. "Това е година на разширение, любов, творчество и развитие на сърцето", каза Момчева.също ще усетят облекчение, тъй като кармичните възли приключват цикъла си в тези знаци, а Сатурн и Нептун напускат Риби. "След години на изпитания идва време за повече яснота и стабилност", допълни тя.(Овен, Лъв, Стрелец) – ново начало, смели действия, лидерство и движение напред.(Риби, Рак, Скорпион) – облекчение, резултати и вътрешно спокойствие след дълъг период на трансформации.(Телец, Дева, Козирог) – стабилизиране, изграждане на основи и материални резултати.(Водолей, Везни, Близнаци) – силна нужда от освобождаване от старото и дълбока трансформация, особено заради новия цикъл на Уран.Ники Момчева подчерта, че 2026 г. носи не само лични, но и глобални промени – в бизнеса, политиката, икономиката, културата и технологиите. С приключването на цикъла на Уран в Телец и окончателното му навлизане в Близнаци, теми като изкуствен интелект, информация, образование, човешки права и дигитален морал ще претърпят коренна промяна."Огнената енергия носи и разрушение, но не от хаос, а за да се роди новото. Старото трябва да си отиде, за да изградим нещо по-истинско и осъзнато", обясни астрологът."Вече не е време да чакаме. Нужно е да действаме със съзнание, без страх, но и без крайности. Да запалим искрата на сърцето си и да поемем лична отговорност – не само за себе си, но и в служба на света", каза Ники Момчева.По думите ѝ, от март 2026 г., с началото на новата астрологична година, посоката ще стане много по-ясна – както за отделния човек, така и за човечеството като цяло.