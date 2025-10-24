През 2024 г. страните от ЕС са произвели 6,0 милиона тона паста на стойност 9,1 милиарда евро. В сравнение с 2023 г. стойността на производството на паста се е увеличила с 3%, докато произведеният обем е намалял с 5%.Повече от две трети (69%) от всички видове паста са произведени в Италия, което възлиза на 4,1 милиона тона. Испания е следвана с известно разстояние с 6% (367 000 тона), пред Германия с 5% (290 000 тона). Това показват данните на Евростат, цитирани от "Фокус".През 2024 г. страните от ЕС са изнесли 2,9 милиона тона паста и са внесли 1,7 милиона.Италия отново е водеща, изнасяйки 2,2 милиона тона паста, или повече от три четвърти от целия износ (77%). Испания е вторият по големина износител със 131 000 тона, или 5% от общия обем.По-голямата част от износа на паста (55%) е изпратен към други страни от ЕС, докато останалите 45% са насочени към дестинации извън ЕС.Най-големите дестинации за износ извън ЕС са Обединеното кралство и Съединените щати, които съответно поемат 25% и 23% от всички изнесени паста извън ЕС.Що се отнася до вноса, Германия е най-големият вносител на паста сред страните от ЕС, с 468 000 тона или 28% от целия внос, пред Франция с 372 000 тона или 22% от общия обем.