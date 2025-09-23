Николаос Цитиридис не може да се нарадва, че пак е в ефира на Би Ти Ви. "Високоплатеният смешник“, както се е представил в инстаграм, се завърна в медията като част от журито на шоуто "България търси талант“. Вероятно е било изненадващо и за самия Николаос, защото при раздялата си с Би Ти Ви в края на 2023 г. създаваше впечатление, че е леко обиден. Въпреки солидното обезщетение, което получил на сбогуване, както издаде по-късно. В новия тв сезон Цитиридис отново се изявява в ефира на медията не само срещу тлъст хонорар. Новият ангажимент на комедианта е и добра реклама за турнето му "Пълно безобразие“.Не му е за първи път, но сега Николаос съобразително стартира обиколката със стендъп шоуто си тъкмо с началото на "България търси талант“. На 14 септември, когато се излъчи първия епизод на предаването, комедиантът излезе на сцена в Бургас. Следващите 19 изяви на Николаос са в различни градове из страната. Турнето на Николаос продължава през целия септември и октомври и завършва на 4 ноември."Би Ти Ви имаха едни планове за мен, аз имах други планове за себе си. Те взеха решението – аз взех обезщетението. Даже ако може пак да ме уволнят, ще съм много доволен. Всъщност не трябва да казвам, че са ме уволнили. Това не е правилно. С Би Ти Ви се разделихме по взаимно съгласие. Така че по взаимно съгласие ме уволниха“, разясни Николаос за раздялата преди време при една от стендъп изявите си.Николаос не остана дълго без тв ефир, защото от февруари до май беше сред участниците в шоуто за имитации "Като две капки вода“ по Нова тв. Тъкмо, защото се включи в предаване на конкурентната медия, едва ли е имало очаквания, че комедиантът пак ще изскочи по Би Ти Ви. Не са го предполагали сигурно и възрастните съседки на Цитиридис, за които е споделял, че са му големи фенки. Самият той обаче не е унивал. Въпреки че личеше обидата му, когато от Би Ти Ви ненадейно спряха вечерното му шоу, 31-годишният Николаос е намеквал, че с това няма да приключи тв кариерата му. Така и стана.След участието му в "Капките“ и кратка почивка, сега пак е на екран. Комедиантът не крие радостта си, че пак е в ефира Би Ти Ви. Даже с вълнение казвал, че тъкмо в медията се чувства на мястото си. Той не изоставя обаче страстта си към стендъпа, тъй като тъкмо с него се препитава, когато няма тв ангажименти. Иначе Николаос, който беше в журито на "България търси талант“ и през 2022 г., е завършил журналистика и е работел в онлайн медия, като дори е печелил награди за разследвания. Комедиантът обаче никога не е бил в колебание дали да се върне към тази професия или пак да е сценарист.Като такъв той работел преди да спечели кастинга на Би Ти Ви за водещ на новото вечерно шоу, което стартира през януари 2020 г. С предишните си професионални занимания гърка не печелил кой знае колко, споделял е самият той. Всъщност, едва свързвал двата края. Затова се е чувствал странно по време на рекламната кампания за вечерното му шоу по Би Ти Ви, в която навсякъде били разлепени плакати със силует и въпрос кой ще е новият водещ."Тогава живеех в квартал "Дружба“ и си хващах метрото, за да ходя на работа. В цялото метро съм аз – навсякъде. Седя под мой плакат. Пет пари нямам в този момент. Най-скъсаният човек“, споделял е Цитиридис.Тогава комедиантът трябвало да пази в тайна новата си работа дори от близките си приятели. Когато вече станало ясно, че ще е новият водещ в ефира на Би Ти Ви, Николаос получил странно предупреждение от известно тв лице. Пушел с главния редактор и с главния сценарист пред телевизията, когато покрай тях минал Мартин Карбовски. "И минава Карбовски. Вижда ме, носеше някакви неща на щендер. Минава покрай мен и вика: "Цитиридис! Ще те преебат, да знаеш“. И това беше. Това никога няма да го забравя“, споделял е Николаос.Още в първите епизоди на "България търси талант“ си пролича, че комедиантът е много доволен, че пак е в ефира на Би Ти Ви. Появи се леко променен – с брада и в ролята на лошия в журито. Николаос трудно казва "Да“ на кандидат-талантите, стана ясно веднага. Самият той издаде наскоро, че с актьора Юлиан Вергов, който също е в журито, понякога прекалявали с шегите си един към друг и изглеждало като че да се карат. Това е само за пред камерите. В действителност комедиантът и актьорът са доста близки. Даже докато снимали "България търси талант“, всяка сутрин Юлиан Вергов и Николаос се редували кой ще вземе с колата другия от дома му, за да отидат на работа.Николаос Цитиридис може и да е доволен към момента от професионалното си развитие, но не спира да мечтае. Той иска пак да води тв шоу, но този път да е с комедианти.Следи котката си с камераНиколаос е силно привързан към котката си Карма. Комедиантът я спасил от живот на улицата, а точно това име й дал, защото се срещнали няколко месеца, след като развалил годежа с дългогодишната си приятелка.Цитиридис, който днес живее с актрисата Боряна Братоева, се запознал с оранжевата котка в една зимна вечер пред ресторант, в който бил на сватбен купон на приятели. Всеки път, когато излизал да пуши, котката го чакала и даже седнала в скута му. Гъркът решил, че котката го избрала за стопанин и в края на вечерта я взел на път за вкъщи.Оттогава се грижи всеотдайно за Карма. Храни я със специална храна, защото от друга получава газове. Сресва я два пъти седмично, а когато отсъства от вкъщи, дори само за няколко часа, следи Карма с камера, за да знае дали се чувства добре във всеки един момент. Карма също е много привързана към него. Когато стопанинът й си е вкъщи, тя не се отделя от него. Когато пък свири на китара, котката обича "припява“, като мяука, пише Hotarena.