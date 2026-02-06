Николаос Цитиридис се появи с провокативна тениска
Интересното е, че са поста си в инстаграм той се появи с тениска с провокативния надпис "Джена или смърт", подчертавайки типичното си чувство за хумор.
Още по-забаното, че много от феновете на певицата Джена се появяват на нейни участия именно със същата тениска с този надпис.
