ЗАРЕЖДАНЕ...
Николета спечели от кръщенето на малката Борислава
©
На 3 септември малката принцеса беше приета в християнската вяра с пищно парти в луксозен комплекс в Панчарево, което събра елита на София и най-близките приятели на двойката.
Събитието се състоя на тучна горска поляна, преобразена в бохо стил с украса за хиляди левове, а масите бяха отрупани с ордьоври и коктейли, които буквално носеха името на малката Борислава - върху всяка напитка имаше печат с нейните инициали, създаден със специален принтер. За децата имаше истински рай: от хранене на животни до "кино в гората“, където хлапетата гледаха "Цар Лъв“ и "Смелата Баяна“.
В стила на Николета нищо не бе оставено на случайността - професионален фотограф запечата всеки миг, а един от водещите модни канали отрази тържеството. Гостите пък имаха на разположение фотокабина за моментни снимки и книга за пожелания, в която оставиха спомен за бъдещето.
Борислава, родена през март 2024 г., е кръстена на дядо си - легендата от САЩ ‘94 Боби Михайлов.
Любопитното обаче е друго - според упорити слухове партито, оценявано на хиляди левове, не само че не е излязло от джоба на Лозанова и Михайлов, но дори им е донесло печалба. Николета е най-скъпо платеният инфлуенсър у нас, а всяка публикация в социалните й мрежи струва над 2000 лева. Замесените в събитието брандове очевидно не само че са участвали безплатно, но и са платили за честта да бъдат отбелязани в профилите на Лозанова и Михайлов.
Това не е прецедент -Николета отдавна превърна личния си живот в доходоносен бизнес модел. С десетки рекламни кампании зад гърба си тя е натрупала сериозен капитал от инфлуенсърството, с които финансира и допълнително разви свои линии козметика и бельо, които също се радват на успех.
Да не забравяме - тя има още една дъщеря, Никол, от връзката си с Валери Божинов. А Борислава вече е в центъра на вниманието - с първото си голямо парти, което вероятно ще остане в историята като "кръщенето с печалба“.
Още по темата
/
Още от категорията
/
ЕП: Средните цени на жилищата в ЕС са се увеличили с 48% за 8 години, бездомни са 1.3 млн. европейци
16:07
"Нещата, от които се прави пластмаса, причиняват заболявания на ендокринната система и проблеми с репродуктивността"
14:58
Племето на Лечителите от "Игри на волята" за пореден път доказа, че интелектът е с предимство пред мускулите
14:58
Проф. Донка Байкова: Сега е добре да се консумират около 500-600 грама в съотношение 2/3 зеленчуци и 1/3 плодове
10:30
Българин, блокиран на летището в София заради самолета на Ryanair: Разочаровани сме! Изживяване от Ада!
09:08
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.