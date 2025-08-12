ЗАРЕЖДАНЕ...
Николина Чакърдъкова прегреши
©
След като дълго време спазваше режими, с които постигна топформа, изпълнителката вече не се ограничава и си хапва каквото поиска.
От няколко години насам Чакърдъкова се беше нагърбила със задачата да отслабне. Първоначално тя свали 10 кг с популярната диета "250 грама". Режимът представлява хранене по четири пъти на ден в количество от 250 грама. С нея за нула време Чакърдъкова влезе в мечтания облик и смени гардероба си с нови модерни дрехи.
Николина споделя, че понастоящем вече не е на диета, но е запазила здравословните си навици. Като всеки човек обаче и Николина има нужда да се отпусне и го прави с лекота в неделната утрин. В нея тя пече вкусни кифлички заедно с майка си и внуците. По този начин дечицата научават ценни кулинарни съвети и прекарват време с любимите си баби.
"Приемственост! Тук сме три поколения! Тази рецепта е от моята майка, която днес я предаде на нейните пет правнуци. Къщата ни се огласи със смях, тези малки ръчички месиха тесто за първи път и много им хареса, а всичко се изяде още докато беше топло!", разказа за прекрасния си ден фолклорната звезда.
Въпреки редките "прегрешения" Николина продължава да слабее и си личи. Това се дължи на постоянното движение и ангажиментите, които певицата упорито спазва. Чакърдъкова цяло лято е по концерти с дъщеря си Мария, радвайки многобройните си фенове от всички краища на България.
Още по темата
/
Ново бебе в Nova
11.08
Още от категорията
/
Защо трябва да се консултираме с лекар при задух, учестен пулс, замайване или стягане на гърдите в летните горещини
16:10
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.