Холивудската звезда с български корени Нина Добрев разпали феновете си, след като показа корицата на предстоящия екшън Bear Country, в който си партнира не с кого да е, а с легендарния Ръсел Кроу. Визията на филма вече подсказва – зрителите ги очаква напрежение, престъпления и екшън без спирачки.В лентата Добрев влиза в ролята на Кари – ексцентрична банкова служителка, която се замесва в опасни схеми, вдъхновени от култовата престъпна двойка Бони и Клайд. Именно нейният персонаж се оказва ключов в историята, която изправя героя на Кроу срещу мафията и разбива мечтите му за спокойно пенсиониране.Ръсел Кроу е в главната роля на собственик на клуб, попаднал в смъртоносна игра, а режисьор на продукцията е Дерик Борте. В актьорския състав участва и Тереза Палмър, позната от сериала "Аз, вещицата“.