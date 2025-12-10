Нина Добрев и Вин Дизел заедно
Снимки и видеа от появата им се разпространиха в социалните мрежи и бързо породиха вълна от коментари, най-вече от фенове на филма от 2017 година. Макар и кратка, тяхната среща напомни за времето, когато двамата работеха заедно по третата част от популярната екшън поредица.
Въпреки слуховете, към момента няма официална информация, че двамата подготвят нов съвместен проект. Появата им изглежда е била приятелска и свързана със събитието, но не и знак за предстоящо продължение на филма.
Феновете обаче остават оптимисти, че ще видят любимите си актьори в нов общ филм. Техният мини "реюниън" показва, че отношенията между двамата са все така добри, а това винаги оставя вратичка за бъдеща колаборация.
Партньорството им в "xXx: Return of Xander Cage"
Филмът излезе през 2017 г. и отбеляза завръщането на Дизел в ролята на екстремния агент Ксандър Кейдж. Нина Добрев се присъедини към екипа като Беки Клиъридж – гениална техническа експертка, която бързо се превърна в любима героиня на зрителите.
Още по време на снимките Дизел нееднократно е хвалил Добрев. В свое послание в социалните мрежи той я нарече "човек, когото просто не можеш да не обичаш" и я описа като талантлива както на екрана, така и извън него. Добрев също е споделяла, че участието ѝ в "xXx" е било "истински подарък" в кариерата
