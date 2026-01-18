Нина Николина: Фолклорът е нашето спасение във времето на криза на идентичността
© NOVA
Тя посочи, че народната музика не е просто музикален жанр, а важен културен код, който помага на хората да се свържат със своите корени и да разпознаят своето място в света. Според нея, фолклорът е нещо много повече от музейни експонати или патриотични викове, а живо послание, което носи дълбока стойност и актуалност. "Във времето на криза на идентичността, когато не знаем кои сме, фолклорът е нашето спасение", сподели Нина.
По думите ѝ народните песни са не само културно наследство, но и средство за социална връзка и израз на национална идентичност. Именно в моменти на исторически и социални кризи народната песен носи послания, които могат да помогнат на хората да намерят силата си. "В България ние често не ценим достатъчно собствените си традиции, но когато виждаме как те завладяват света, тогава осъзнаваме колко ценни са те. Тази музика има една сила, която не можем да подценяваме", добави Нина.
Още от категорията
/
Баницата замени кроасана
17.01
Сдобриха се!
16.01
15 родни производители представят България на "Зелената седмица" в Берлин, министър Тахов откри щанда
16.01
Варненката Невяна Троянска: Трябва време, за да се открият изгодните самолетни билети и добрите места за настаняване
16.01
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
През 2026 любовта влиза в нов етап за тези зодии
09:51 / 17.01.2026
Баницата замени кроасана
08:36 / 17.01.2026
Започнаха снимките на "Ергенът"
20:44 / 16.01.2026
Жълт код за ниски температури за Варна
16:58 / 16.01.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.