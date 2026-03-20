Нина Пиленцето: Аз съм коренно различна
Нина призна с усмивка, че до влизането си в "Кухнята на Ада" почти не е докосвала рецепти, тъй като със съпруга ѝ предпочитат луксозните ресторанти на Френската ривиера. Въпреки липсата на опит, тя определя участието си като "ценен урок по дисциплина“.
Пиленцето споделя, че не съжалява за отпадането си и дори смята, че е трябвало да напусне по-раном тъй като тя е открила истинска приятелка в лицето на Нора Недкова, чиито "кулинарни пожари“ определя като най-забавния момент в шоуто.
Нина изненадващо разкри, че заради огромния натиск и вълната от хейт в интернет е преминала през тежък период с паник атаки.
"Аз съм коренно различна от това, което представям онлайн“, споделя Нина и допълва, че обработването на снимки е просто част от дигиталните стандарти, докато в реалността залага на психологическа литература и работа върху себе си.
По думите ѝ финалната битка в кулинарното предаване ще е между Славена Вътова и Тото.
Днес Нина продължава живота си между Пловдив и Монако, където със съпруга си отбелязват десет години от запознанството си. Въпреки критиките, тя остава вярна на своя стил.
Още от категорията
Почина Емил Спасов
