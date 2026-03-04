Макар участието й в "Хелс Китчън" да бе очаквано с нетърпение със заявката за голямо шоу, Нина Димитрова напусна предаването с фиаско още в началото и замина за Лазурния бряг, където пребивава постоянно заедно със съпруга си Борислав.Припомняме, че Димитрова стана онлайн сензация още през 2018-а, когато със съпруга й започнаха да публикуват в социалните мрежи клипчета от Лазурния бряг, и вече осма година интересът към нея и приключенията й на Ривиерата не стихва. В момента нежната половинка на "топ гъзаря" Боби Манекена е заменила средиземноморския лукс с печките, тенджерите и тиганите на "Хелс Китчън", но пак е голяма атракция с непринуденото си поведение.Репортер на "Уикенд" се свърза през седмицата с Пиленцето от Монако и го разпита подробно за ангажимента му в предаването на шеф Ангелов, но зададе и куп въпроси от личен характер.От настоящето интервю читателите ще научат защо е напълняла колоритната риалити звезда, защо вече не живее в княжеството и как преди години се е сродила с Бареков.- Получих поканата да участвам, когато си бях в България. На срещата-интервю бях със съпруга ми Боби, защото ни се искаше двамата да влезем заедно във формата. От продукцията обаче казаха, че не приемат двойки към момента, имали нужда от женски образ. След като стана ясно, че ще участвам само аз, ми обясниха кога започват снимките и колко време ще продължат.- Като цяло не мога да готвя много добре, а то стана видно и в предаването. Имам само някакви кулинарни познания от баща ми. Той е шеф готвач.- Много обичам френската кухня. Страхотни са им специалитетите на французите, великолепни. Лучената им супа ми е любима, петлето им също. Това, което не мога да се престраша опитам, е храна, подправена с чесън. Този аромат ми отблъсква.- С повечето от тях се запознах в самото предаване. Всички се държат добре с мен, но най ми допада Ники Станоев, който е много открит и забавен. Чикагото също е готин - и с него се разбираме добре. И актрисата Диана я харесвам. Допада ми и Славена Вътова, не създава никакви конфликтни ситуации. Нора Недкова пък ми е приятелка. Прекрасен и чист човек е тя, изключително прям.- Видях как ме имитира в национален ефир. Пред мен се преструва, че много ми се радва и едва ли не ми е супер фен, а зад гърба ми ме осмива, демонстративно ми се подиграва. Евгени Генчев също е доста прикрит. Рая Пеева и майка й са ми малко странни, но не мога да кажа дали играят, или са си така в действителност.- Честно казано, не му стана кофти, че от продукцията предпочитат само аз да участвам. Прие решението на продуцентите много спокойно и си замина за Франция, където го очакваха доста работни ангажименти.- Това не отговаря на истината! Откакто сме заедно с Борислав, сме имали тежки периоди, но никога не сме се разделяли. В началото, когато заминахме в чужбина, ни беше много трудно да се устроим, да си извадим документи и т.н. Справихме се обаче, преодоляхме проблемите. Няма абсолютно никакво напрежение между мен и съпруга ми. Докато участвам в "Хелс Китчън", съм в България, а Борислав е във Франция, където си има ангажименти. Просто към дадения момент положението е такова - имаме работа в различни държави.- Два-три месеца годишно сме си в България. Прибираме се, за да си почиваме. През останалото време сме във Франция, където работим. Живеехме в Монако, но преди 3 години се преместихме в Кан. Монако е град-държава, много е малка територията му. Има две улици, които можеш да обходиш за един час. Омръзна ни там и отидохме във Франция, където е пълно с интересни събития.- Преди 3 години започнах като рецепционистка в хотел в Кан. В момента съм фронтофис мениджър. Борислав има фирма за трансфери – частни луксозни превози. Откакто сме в чужбина, целта на съпруга ми е да станем милионери, въпреки че това е много трудно, и то в чужда държава. Би могло да ни се случи, ако срещнем някой, който да ни подаде ръка или да ни бутне едно рамо. И двамата работим здраво и сме по-добре платени, отколкото в България.- Да, с италианския бизнесмен Флавио Бриаторе, Филип Плейн, Григор Димитров, Нина Добрев, Мария Бакалова, Ева Лонгория, Брат Пит... С много американски актьори имаме възможност да се срещаме, когато са на фестивала в Кан, чрез специални пропуски. От знаменитостите, които изброих, наш най-добър приятел е Филип Плейн. Той ни кани всяка година на неговите шоу партита в Кан, където и живее. Филип заблуждава хората, че е в Монако, за да не го притесняват излишно, а реално си е във Франция.- Както всяка влюбена двойка и ние с Боби се обръщаме един към друг с мили гальовни имена. Борислав ми казваше пиле, а аз на него – "пили". Оттам станахме пилетата, а като заминахме за Ривиерата, и Пиленцата от Монако.- С Борислав се запознахме на откриването на известна дискотека в Пловдив, която беше собственост на семейство Арабаджиеви. Дълги години аз бях работила в хотелите им по Черноморието като рецепционистка и те ме поканиха на въпросното събитие. Там с Борислав ме запозна обща приятелка. Два-три месеца след първата ни среща отидохме да си запазим дата за сключване на граждански брак. Подписахме на 18 август 2018 г.- Стана донякъде случайно сродяването ни. Майка ми предложи да поканим за кумове Бареков и втората му съпруга. Двете с Мария Календерска сме израснали заедно. Мама и нейната майка са най-добри приятелки. Бареков и Мария приеха предложението да са свидетели на бракосъчетанието ни без никакво замисляне. Сватбеният им подарък беше едномесечно пътуване до Монако, Кан и Ница.- След като със съпруга ми се прибрахме в България от медения месец, се свързаха с мен от един хотел в Монако, в който бях подала документи за рецепционистка. Решихме и тръгнахме. Както казах, не ни беше лесно в началото, но не сме стигали дотам, че да нямаме пари за храна. Заминахме за княжеството с прилична сума, събрана от гостите на сватбата ни. С въпросните средства можехме да издържим една година в чужбина, без да работим.- Със съпруга ви мислите ли за бебе?- Да, и двамата със съпруга ми Борислав много искаме детенце. Мечтая да си имаме наследник, продължение на рода. Пробваме с инвитро. Скоро ми предстои и втори трансфер. Дано да ни сполети тази радост!- Не съм почитателка на корекциите и пластичната хирургия. Не съм си обработвала и снимките - никого не съм искала да заблуждавам за визията си. При инвитро процедурите се правят стимулации, които се отразяват на фигурата на жената. Качила съм около 20-25 килограма по тази причина.- Твърди се, че работя като камериерка, а попаднах веднъж и на статия, че съм заработвала като проститутка. Все лъжи и неистини, пълни измишльотини! Въображението на хората работи на макс и си съчиняват какво ли не по адрес на популярните личности. Вече не чета коментари в интернет, защото са пълни с обиди. Реших да не се обременявам и да не губя времето си с хорската злоба.