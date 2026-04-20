Чрез трогателен пост в социалните мрежи, Нора Караиванов се раздели с Пламен - човекът, с който тя изгради личното си щастие в последните години и който бе неотлъчно до нея и сина ѝ.
Певицата допълва, че любимият ѝ ще продължава да бъде до нея, закриляйки я – "от горе, от небето“. И не пропуска да му благодари - за всичко, на което е научил сина ѝ Виктор, за който е бил "повече от баща“.
"Той беше моята стена, на която можех да се опра когато съм изморена и която пазеше мен и моето дете от всичко и всеки! Моята стена се срути по най-нелепия начин. Опитах се, опитах се да те задъража, мое мило и добро момче! Опитах с всички сили!
Въпреки всичко аз дълбоко в себе си знам, че ти няма да ни изоставиш просто така, а ще продължиш да ни пазиш горе от небето! Благодаря ти за всичко, на което научи Виктор и му беше повече от баща! Благодаря ти, че ми показа какво е да си добър човек и сподели с мен всичко до последно! Щеше ми се да си тук сега за да ти кажа поне още веднъж за последно едно "ОБИЧАМ ТЕ, ПЛАМЗИ!"
