ЗАРЕЖДАНЕ...
Носи ли перука Кейт Мидълтън, говори фризьорът на принцеса Даяна
©
На страната на Кейт застана един от най-известните британски стилисти – Сам Макнайт, личният фризьор на покойната принцеса Даяна. 70-годишният професионалист, който е работил с иконичната лейди Ди в продължение на седем години, публикува емоционално послание в Instagram.
"Шокиран, ужасен и отвратен съм от всички злобни коментари за косата на принцесата на Уелс. Косата е нещо изключително лично за всяка жена – тя е нейна броня, защита, източник на увереност и много повече“, написа той.
Макнайт изрази възмущението си най-вече от факта, че голяма част от нападките идват от други жени: "Не мога да повярвам колко зли и лишени от емпатия са тези думи. Кейт няма избор – ролята ѝ я поставя в центъра на вниманието, а тя смело се изправя пред хората, въпреки че вероятно би предпочела спокойствие и уединение.“
Стилистът подчерта още, че Кейт Мидълтън достойно и безшумно е представяла страната си през годините. "Ракът засяга всеки по различен начин, но винаги променя живота. Така че, моля ви, оставете я на мира. Срам за тези, които я нападат“, завършва постът му.
Принцесата показа новата си визия при посещението си в обновените градини на Националния природонаучен музей. Тя заложи на страничен път, обемни къдрици и нежно гримирано лице с розови устни и лек руж. Промяната идва само месеци след като Кейт обяви, че е в ремисия след диагноза рак и лечение, включващо химиотерапия.
Още по темата
/
Още от категорията
/
Лили Стефанова: След 40 годишна възраст не можем да си позволим лукса да се храним и да не се движим
13:42
Вечерята в квартални ресторанти в България не е евтина, салати по 22 лева попаднаха в немските медии
11:05
Почина Джорджо Армани
04.09
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.