Носът на Даниела Рупецова се разпада
Наблюдателни фенове забелязаха, че участничката старателно избягва кадри, заснети отдолу, особено такива, които акцентират върху носа й, който е страховит и направо се разпада – както навремето на Майкъл Джексън. Обонятелният орган на бившата на Мартин Елвиса изглежда така, сякаш живее собствен живот. Рупецова не обича да коментира темата с носа й, но внимателният й подбор на ъгли за снимки и видеа не остава незабелязан от по-наблюдателните й последователи.
Макар да признава, че не е напълно доволна от резултата, Даниела категорично заявява, че ако трябва да избира отново, пак би се доверила на същия хирург. Участничката в "Ергенът", чийто външен вид често се коментира, сподели, че се е подложила на ринопластика при д-р Мухамет Дилбер. Той е добре познат в средите на естетичната хирургия в Турция и не само. Медикът има над 10 000 операции в сферата на оториноларингологията - естетични и функционални операции на носове и уши). Интересен факт е, че Емануела - бивша половинка на Мартин Николов, е оперирала носа си при същия лекар. Явно бадажначките имат не само общ мъж, но и общ лекар, пише HotArena.
