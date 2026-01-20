Нов директен маршрут от Варна до популярна европейска столица
С добавянето на маршрута от Варна, Wizz Air вече ще предлага директни полети до Варшава (Модлин) както от София, така и от Българското Черноморие, разширявайки значително възможностите за пътуване между България и Полша. Директните полети по маршрута София – Варшава (Модлин) оперират от декември 2025 г.
Варшава е сред най-бързо развиващите се европейски столици – град с богата история, включен в списъка на ЮНЕСКО, и динамична модерна среда. От романтичните разходки из Стария град и крайбрежните алеи на река Висла до модерните музеи, ресторанти и оживения нощен живот, полската столица предлага разнообразни преживявания, които я правят привлекателна дестинация за уикенд пътувания, културен туризъм и бизнес визити.
