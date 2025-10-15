ЗАРЕЖДАНЕ...
Нов филм за Майкъл Джексън носи 1 млрд. долара печалба, дъщеря му не е доволна
Според източници, някои от роднините ѝ, които имат сериозен финансов интерес от проекта, планиран за премиера през април 2026 г., са силно притеснени, че негативните ѝ коментари могат да навредят на репутацията и успеха на филма. Те се страхуват, че критиките на Парис ще създадат впечатление, че продукцията се опитва да прикрие старите обвинения срещу баща ѝ.
Филмът се очаква да донесе приходи до 1 милиард долара, което би осигурило огромни печалби на фамилията. "Това е шанс за финансова промяна за всички тях", казва вътрешен източник. "Последното, което искат, е тя да провали всичко."
Тя определи филма като "фантазия", който е направен "само за определена група фенове" на баща ѝ. "Това е илюзия, не реалност", написа тя. "Но се представя като истина, и то по много захаросан начин. Пълно е с неточности и лъжи. Не обичам нечестността."
Приживе Кралят на попа беше замесен в множество скандали, включително обвинения в блудство, но винаги е отричал вината си и през 2005 г. беше оправдан. Въпреки това наследството му продължава да бъде обект на съдебни спорове. Семейството се опитва да успокои Парис, за да предотврати евентуален провал на проекта. "Те се страхуват, че тя ще събуди стари подозрения", казва близък до фамилията.
Напрежението нараства, след като актьорът Колман Доминго, който ще изиграе бащата на Майкъл, заяви публично, че Парис и брат ѝ Принс го подкрепят. Но тя веднага опроверга думите му, подчертавайки, че когато е прочела сценария, е посочила редица неточности, но е била пренебрегната.
Ситуацията се усложнява допълнително заради съдебния спор около продажбата на част от музикалния каталог на Майкъл Джексън за 1,2 милиарда долара. Бабата на Парис, Катрин, се противопоставя на сделката, докато Парис и Принс подкрепят продажбата. През август 2024 г. апелативен съд в Калифорния даде право на изпълнителите на завещанието да продадат част от наследството.
Конфликтите в личен и финансов план се преплитат с филма, което прави премиерата не просто културно събитие, а и истинско семейно предизвикателство.
