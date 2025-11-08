Нов хит: Тя пропя за раздялата си
©
Видеото към парчето е като изповед за раздялата ѝ с актьора Орландо Блум.
В клипа певицата мие съдове и изпуска в мивката годежен пръстен. Докато се опитва да го извади, тя пее: "Опитах се с всичко, но не беше това, което направи – а онова, което не направи“.
По-нататък Кейти звучи още по-примирена: "Свикнах да ме разочароваш. Няма смисъл вече да пращаш цветя.“ Видеото проследява болезнен, но и освобождаващ процес – тя се наранява, пада, става, но накрая открива сила в символично цвете – маргаритка, препратка към дъщеря ѝ Дейзи.
"Любовта, която имахме, си заслужаваше“, пее още Пери.
Bandaids е първият сингъл на певицата от 2024 г. насам, припомня BGNES.
Още по темата
/
Миле Китич обясни за проваления концерт в Габрово, за който билетите бяха продадени, а феновете излъгани
13:27
Тя е бляскава и на 54
12:21
Още от категорията
/
Фитнес инструктор: Топлите месеци засилват метаболизма, но през зимата енергоразходът е занижен
07.11
Мирослав Еманоилов: На 31 декември Eventim ще се изравни технологично с най-големите пазари като Германия, Италия, Англия, Австрия и Швейцария
07.11
Габриела Руменова: Без писмена жалба в спор с търговец сте като войник без щит – имате право да се защитите, но нямате с какво
07.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Почина известен режисьор
09:46
Народният антибиотик, който много мирише, но и много помага
21:20 / 07.11.2025
Кой и в какви случаи може да ви изпрати на преглед при лекар спец...
14:13 / 07.11.2025
Ски ваканцията с 30% отгоре: Банско позволява на туристите да пох...
15:13 / 06.11.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.