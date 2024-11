Нов коледен хит, но не е на Марая Кери

© БНТ Британската поп-звезда Ед Шийрън с първа коледна песен - Under the Tree (Под дървото). Музикантът вече е готов и с видеото към парчето, което ще бъде част от саундтрака на предстоящия анимационен филм "Тази Коледа".



Песента разказва за желанието на едно дете да прекара Коледа с баща си и е посветена на всички онези, които са принудени да бъдат сами на празниците, казва Ед Шийрън.



"Тази Коледа" е екранизация на едноименната трилогия на Ричард Къртис - сценаристът на "Наистина любов", пише БНТ. А мнозина се пошегуваха, че щом Ед Шийрън също е започнал да пише коледни песни, то скоро Марая Кери и непреходната All I want for Christmas is you ще останат в историята.