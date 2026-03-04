Българската национална телевизия (БНТ) представя новия български сериал "Ком-Емине“, който ще се излъчва всеки четвъртък от 21:00 часа, започвайки от 2 април. Сериалът ще бъде съставен от 12 епизода и обещава на зрителите вълнуващи приключения и неочаквани обрати.Историята проследява десет туристи и техния водач по легендарния маршрут Ком-Емине. Сред участниците най-младият е на 18 години, а най-възрастният - на 70. Всеки от тях носи свои тайни и мечти, а сериалът разкрива както физическото предизвикателство на прехода, така и вътрешното изживяване на героите.Режисьорът Бойко Боянов сподели в сутрешния блок "Денят започва“ впечатленията си от снимките:"Този преход е емблематичен за туризма в България и има културно-историческо значение. Кадрите от Арбанаконак прохода, паметника на победата в Руско-Турската освободителна война, връх Шипка и град Котел ще покажат на зрителите уникалната красота на Стара планина. Процесът на снимките ни позволяваше да се потопим в себе си и да разкажем автентично историите на героите.“Актьорът Константин Еленков подчерта, че планината е своеобразен персонаж в сериала:"Сериалът ще разкрие на зрителя какво се случва с човека в планината. Планината променя човека и влияе на всеки от нас, дори ако не преминаваш истински Ком-Емине. В сериала изграждам образа на екстравагантна кинозвезда.“Боянов допълни, че екипът е живял и снимал в реални условия – в палатки и общи спални, което е добавило автентичност към кадрите:"Дубльор и каскадьор няма - всичко е реално, с истински участници и истински предизвикателства.“Сериалът "Ком-Емине“ ще се излъчва от 2 април по БНТ, всеки четвъртък от 21:00 часа.