Нов скандал в попфолка, вече не са приятелки
©
Експлозивната вест разбираме от въпрос, зададен на Биби от фен в инстаграм. Той гласи: "Приятелки ли сте с Десита?", а в отговор изпълнителката отсича смирено: "Бяхме". Текстът е прикрепен към обща снимка на дивите от старите архиви.
Чалгаджийките в общ кадър от близкото минало
И докато стотици последователи тръпнат в мистерия какво ли е станало между двете, Биляна бърза да уточни ситуацията.
"Не търсете интрига или провокация. Обичам Деси и винаги ще я обичам. Няма конфликт. Просто хората растат и тръгват по свой път", затвори устата на клюкарите красавицата, която пя на финала на уеб шоуто "Къщата на инфлуенсърите" по напращял силикон, пише HotArena.
Още по темата
/
Още от категорията
/
Доц. д-р Даниела Попова: Храненето е важен фактор в превенцията на диабета и борбата с наднорменото тегло
03.01
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Доц. д-р Даниела Попова: Храненето е важен фактор в превенцията н...
15:42 / 03.01.2026
Златимир Йочев също напуска сутрешния блок на bTV
13:56 / 03.01.2026
Отиде си великият Димитър Пенев!
13:27 / 03.01.2026
Нумеролог обясни как да разберем какво казват числата за личната ...
23:08 / 02.01.2026
Защо не бива да слагаме горещи тигани, тенджери и части от еър фр...
18:03 / 02.01.2026
Любимата на Рачков: Знам, че ни очаква нещо още по-хубаво!
12:53 / 02.01.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.