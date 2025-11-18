Нова двойка: Участници от риалитита се залюбиха
©
Нова любов
Нова доза слухове обаче се появиха около риалити звездата от "Игри на волята" Денислава Велкова, която наскоро показа няколко снимки в компанията на Любомир Иванов, добре познат на зрителите от друг риалити формат - "Фермата".
Това ли е новата звездна двойка се питат феновете им, след като кадрите, на които изглеждат доста близки, привлякоха вниманието им.
В скорошната публикация на Дени виждаме няколко снимки от общото им пътешествие на екзотична дестинация. Синеоката красавица не скри как се забавлява заедно с Любомир на плаване с яхта. Двамата се насладиха на красиви гледки и впечатляващи плажове.
Денислава и Любомир позират заедно, а от погледите им и близостта изглежда, че не са просто приятели. Според някои онлайн източници, по-рано тази година те са потвърдили връзката си на фестивала на народната носия в Жеравна.
Припомняме, че в началото на годината Дени сбъдна своята голяма мечта и отвори свой собствен грууминг салон за домашни любимци.
През годините се говореше, че тя е имала връзка с актьора Кристиан Кирилов. След "Игри на волята" имаше и упорити слухове за връзка с Мартин Елвиса, който участва и в "Ергенът", припомня "Ергенът".
Още по темата
/
Алекс Раева: Човекът, в който се бях влюбила, е измислен герой, грубиян и женкар, който иска да ме подчини, пречупи, да ме унижава постоянно
11:02
Още от категорията
/
Емил Коралов: Форумът на българското вино DiVino.Taste става все по-голям и има все повече посетители
12:15
"Вип брадър" се завръща
17.11
Актьорът Васил Драганов: Журналистка само и само да си вземе заплатата и да получи някакъв рейтинг създаде жестока сплетня
17.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Много голяма група идва заедно с Iron Maiden на националния стади...
19:04 / 17.11.2025
Изключително големи температурни разлики са регистрирани днес у н...
16:07 / 17.11.2025
10 доказани съвета за намаляване на риска от диабет
14:35 / 17.11.2025
Марина Шидеров: Живеем във време, в което технологиите, които ни ...
12:59 / 17.11.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.