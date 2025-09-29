Телевизионният водещ Драгомир Драганов, по-известен като Драго Чая, буквално се прероди пред очите на почитателите си. В началото на годината той се подложи на бариатрична операция на стомаха в Турция и резултатите са повече от впечатляващи – за броени месеци свали над 50 килограма. Днес Чая е неузнаваем – старите костюмите му висят като взети назаем от гардероба на по-едър колега, а усмивката му сякаш е станала още по-широка.Феновете обаче са раздвоени - от една страна, аплодират силата и решимостта на Чая да промени живота си, но от друга, не крият тревогата си, защото лицето му е осезаемо съсухрено и променено. "Добре ли е Драго?", питат се зрителите, които години наред свикнаха да го гледат винаги с ведро изражение.Самият водещ обаче уверява, че никога не се е чувствал по-добре. На 54 години той заявява, че е по-енергичен от всякога - с променено тяло, с позитивна нагласа, че даже и с нова любов. Приятелите му се шегуват, че след като е олекнал, Драганов най-сетне е намерил човекът, който отново да запали искрите в личния му живот."Когато свалиш толкова тежест, не само килограмите си отиват, а и онова усещане за застой. В живота ми се отвори врата за нова енергия и нови хора", признава Чая с усмивка. Засега изглежда, че шоуменът е открил своята формула за втори живот - по-лек и по-светъл.Шоуменът имаше сериозни проблеми със здравето през последните години. Той добави около 20 кила към снагата си заради лечение с кортикостероиди и депресия. Драго дълго време водеше неравна битка с килограмите. Теглото му варираше ту нагоре, ту надолу. И друг път е успявал да постигне добра форма, но след поредица от несполуки в личния живот, изгубил мотивация и вяра, че отново ще се втали. Затова взел крайното решение да се подложи на операция по изрязване на стомаха в Турция.Ето какво сподели звездата навръх рождения си ден в края на януари: "Изключих си телефона. Трябваше да бъда сам. Реших да легна "под ножа" точно на рождения си ден, за да запомня завинаги датата на моето прераждане. Е, както виждате, вече съм напът към славните 55, които предстои да навърша след точно 363 дни. По-мотивиран съм от всякога да заживея по нов начин, да се обичам и да се грижа за себе си повече и в пъти по-добре. Благодаря ви от цялата си душа и сърце за прекрасните пожелания по случай рождения ми ден. Позитивната ви енергия ми дава сили и вяра! Добре съм!"Актьорът Герасим Георгиев – Геро също отслабна с подобна операция, както и режисьорът Люси Иларионов.Емблематичният водещ на БНТ винаги е бил откровен с почитателите си. Той е говорил открито за перипетиите, през които е преминал: "Преди няколко години бях избягал от ужаса на пандемията в Бургас при най-близката си приятелка Тони Димитрова. С тогавашната ми любов пак бяхме в криза, но този път не исках да гадая ще си тръгне ли или ще остане у дома. Бях кълбо от въпроси без отговор, но изобщо не можех да предположа, че буквално след няколко часа ще започне най-странният период в живота ми. Че ще преживея състояния, чиято тайна вече съм погребал завинаги. Не знаех, че всичко онова, което се случи, ще ме промени толкова, че да не мога сам да се позная. Е, любовта се задържа още малко, но все пак си тръгна и сега живее много щастливо някъде от другата страна на Околовръстното. Излекувах се от тежко заболяване, за което знаеха само шепа хора. Кортикостероидите ми помогнаха да придобия “прекрасна" форма. Важното е, че вече знам отговорите на въпросите, които си задавах тогава."За заболяването си Драго казва, че се е отключило заради стрес. Наложило се да се лекува с кортикостероиди, инжекции и мазила. За щастие, вече е добре, но страничните ефекти от медикаментите били доста стряскащи. Чая започнал да пълнее неконтролируемо, а след като се разделил с житейския си партньор заради изневяра, изпаднал и в депресия. Тогава напълно изгубил воля и желание да се бори с наднорменото тегло, защото се сринал психически.Преди години Драганов е имал забележителни резултати в отслабването само с диета и без интервенции, но тогава е имал и мотивация да се справи с проблема. Той се надъхал да се вталява, защото дочул неприятни коментари по свой адрес, които го разтърсили. Из коридорите на БНТ се шушукало, че нямал необходимата визия и вече не ставал за екран. Наскърбен от тези думи, но и нахъсан за успех, Чая се взел в ръце и само за 6 месеца свалил близо 30 кила. Той е убеден, че и сега е можел да постигне такива форма с повече упоритост и водя. За съжаление, такива му липсвали и опрял до тежката артилерия - операция.Водещият е имал две сериозни връзки - всяка с продължителност от 6 години. Последната приключила преди около 3 лета, но в момента нова любов е на хоризонта. Доскоро Чая не вярваше, че някога ще преболедува бившия си, но съдбата го опровергала. "Явно е писано телевизията да е единствената ми вярна любов!", разсъждаваше неотдавна Драганов.Той отчита, че също има вина за разпада на предишните си романтични отношения, защото е твърде обсебващ и изискващ от партньорите си. "Любовта иска много свобода и доверие, а аз съм твърде мнителен", откровен е Драго, който се опитва да се промени към по-добро - не само физически, а и като поведение към околните.Чая вече е на 54 години и много съжалява, че навремето не се е сдобил с наследник. Сега копне за деца, защото понякога се чувства самотен, но смята, че вече му е късно да дундурка бебе. "Ако това ми се беше случило, когато бях по-млад, можеше да се радвам и на внуци. Мисля си понякога за това и се натъжавам", разказвал е Драгомир.Водещият обича децата, даже завършва "Предучилищната педагогика" в Софийския университет. Много иска да стане актьор, но така и не го приемат в тогавашния ВИТИЗ, затова се ориентира към друга професия. Точно когато пише дипломната си работа и даже има предложение да започне трудовата си дейност в детска градина, съдбата му поднася изненадата. Негова колежка му споделя за конкурс, който се провежда в телевизията. Годината е 1992. Драго се явява на шега, без да подозира, че цял живот ще остане верен на БНТ.Водещият е доволен, че предаването, което го прави известен, остава в историята. В началото обмисля името на шоуто му да е свързано с кафе, но пък иска да е оригинално, затова се спира на "Чай."Освен журналист и шоумен, Драганов е и сред големите колекционери в на плакати, афиши, рекламни листовки, свързани с цирковото изкуство. Колекцията му наброява над 10 000 плаката и близо 5000 програми от представления на български и световни циркове.Шоуменът от малък има влечение не само към цирка, но и към музиката. В резултат на това записва три албума и дори се сприятелява с естрадната прима Лили Иванова. Макар че има дуетна песен със звездата, отношения им през годините са противоречиви – дълго време са скарани, но напоследък се появяват знаци на примирие и ново сближаване, пише HotArena.