Нова любов превзе сърцето на Лорда
Лордът обаче не казва нищо повече, предпочитайки да обвие в тайнственост новата си тръпка и така да държи в напрежение широката публика.
Фенове на паркетния лъв се питат дали връзката между италианския модел от немски произход Карло и Минчев е вече минало, макар и близко, но отговор засега липсва..
И докато те се лутат в догадки, светският корифей се снима в цял ръст, като акцентът на фотоса е пръстенът с тъмен скъпоценен камък на пръста му.
"Ама той го беше показвал и преди няколко месеца, когато написа под фотоса с пръстена "годеж" и обяви, че са на любовно пътешествие с Карло в Сицилия", припомнят вирутални приятели на Лорда, пише "България Днес".
