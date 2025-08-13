ЗАРЕЖДАНЕ...
Нова любов след гледано риалити
©
Дали освен свалени килограми обаче риалити форматът не донесе и нов любовен романс за двама от участниците?!
Постове в социалните мрежи на финалистката Ани издават, че може би между нея и полуфиналиста Марти се е зародило нещо повече от приятелство. В риалитито тя сподели, че има "списък с изисквания към мъжете", а Мартин, че би искал да има до себе си червенокоса жена. Така вероятно след предаването двамата са стигнали до извода, че са един за друг.
Огненото момиче загатва за това с видео в своя Фейсбук профил, на което задава въпросите от списъка си на Мартин, за да се разбере, че той отговаря на критериите и за мъж. В края на видеото очевидно той се е справил добре, а за финал виждаме мистериозен опит за целувка, пише "Галерия".
Предстои да разберем дали съдбата е срещнала две сродни души в лицето на двама им.
Още по темата
/
Още от категорията
/
Учени установиха, че растение, което е известно като естествен подсладител, помага при рак на панкреаса
14:28
Учител по френски: Часовете по език формират граждани на света, а не тесногръди човечета, забили нос в боб чорбата
14:09
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.