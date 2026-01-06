Нова звездна двойка на хоризонта
©
Отбелязва се, че Никол Кидман и Ръсел Кроу се познават от подрастваща възраст в Австралия, но за първи път се появяват заедно на екрана през 2018 г. в драмата "Изгубеното момче“, където играят семейна двойка. Оттогава поддържат близки отношения и Кроу дори изпраща на Кидман сценарии за проекти, по които би искал да работят заедно.
Близостта между дългогодишните приятели е причинила напрежение в отношенията на Кроу с дългогодишната му партньорка Бритни Териолт. Териолт гледа на ситуацията с повишено внимание, тъй като подобен близък контакт с колежка заплашва връзката им.
Междувременно, според източници, самата Кидман настоява, че връзката й с Кроу е чисто приятелска.
Още по темата
/
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Проф. д-р Емил Гачев от БАН: През 2026 г. у нас се очакват екстре...
11:36 / 05.01.2026
Психолог съветва как да влезем бързо в работен режим след дългите...
11:13 / 05.01.2026
Започна поклонението пред Димитър Пенев
10:46 / 05.01.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.