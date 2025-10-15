ЗАРЕЖДАНЕ...
Нова звездна сватба на хоризонта
Като модерни хора, а и творчески натури екранният Левски и изпълнителката на "Чуй" не са следвали сляпо наложените в обществото ни условности. И за двамата най-голямата ценност е любовта, а узаконяването й е просто формалност.
От известно време обаче Плачков е променил разбирането си за брака. И е вече "узрял" двамата с любимата му жена да вдигнат сватба.
"В интерес на истината аз подарих брачна халка на Мариана още преди 7 години. И тя я прие. Но тогава не сме се замисляли за сватба. Приоритет ни бяха други неща", довери за вестника популярният актьор.
Кога точно ще е събитието, все още няма яснота.
И в момента обаче двамата са претрупани с професионални ангажименти. Веселин Плачков репетира усилено в театъра на родния си Плевен, Попова също работи над нови проекти след успеха на съвместния им спектакъл "Виновни", режисиран от шефа на Съюза на артистите в България /САБ/ Христо Мутафчиев.
"Не е лесно да си партньор, не е лесно да си артист, но е все така лесно да живееш заради и въпреки другия!", изповяда се миналата година Попова. А любимият й мъж допълни емоционално: "Не е живот без Мариана. Обичам я даже повече от преди!".
Артдвойката неизменно подчертава, че любовта им е "чиста и честна". И, което е особено важно, че нито за миг не са допуснали дори "мисълта за трети човек" между тях.
Плачков довери наскоро, че "няма случка с Мариана, която да не помни". Но на първо място това е моментът на първата им целувка. "Помня го до ден-днешен - беше зад един гараж в тъмното в колата. И си казах: "Ей сега стана страшно!".
А за половинката му този момент е раждането на дъщеря им. "Не мога да забравя деня, в който родих Екатерина, излязох от операционната и за първи път се прегърнахме тримата. И после той се върна в студиото на "ВИП брадър", сподели на свой ред Мариана Попова, пише "България Днес".
