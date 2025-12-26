Брадли Купър вече е поискал разрешение да се ожени за модела Джиджи Хадид от нейната майка Йоланда. Източници на Daily Mail твърдят, че 50-годишният актьор е провел разговор с майката на модела и е дал да се разбере, че има сериозни намерения към дъщеря й.Джиджи Хадид и Брадли Купър са във връзка от октомври 2023 г. Преди двамата да я направят публично достояние, моделът имаше дългогодишна връзка с бившия член на групата One Direction Зейн Малик. Двамата бяха заедно в периода между 2015 и 2021 и имат дъщеря на име Кай. Междувременно Брадли е баща на 8-годишната Леа, която споделя с бившата си Ирина Шейк.Според Daily Mail Джиджи и Брадли сериозно обмисляли да предприемат следващата важна стъпка във връзката си през 2026 г. Запознат коментира пред изданието, че Купър е държал майката на Хадид да бъде наясно с намеренията му и с това, че приема отношенията им изключително сериозно. Същият той твърди още, че и родителите на Брадли са били информирани за плановете му да сключи брак с Джиджи."Майката на Джиджи, Йоланда, е дала съгласието си, но по-сериозният разговор предстои да бъде проведен между Брадли и бащата на Джиджи, Мохамед."Наскоро самата Джиджи коментира връзката си с актьора в интервю за Vogue. Пред изданието тя разказа, че отношенията им са започнали по "нормален начин" и че се чувства повече от щастлива, пише dir.bg."Покрай Брадли започнах да посещавам повече театрални постановки. Той ме запозна с толкова много нови неща", сподели Хадид. "Чувствам се късметлийка."