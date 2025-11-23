Новата "Мис България": Нямам общо с модата
© NOVA
Новата "Мис България" е волейболист. "Състезавам се професионално вече над 7 години. След броени часове имам дори мач", сподели тя пред NOVA.
"Нямам общо с модата. Това е първият ми конкурс в България, на който участвах. Много съм щастлива. Наистина — емоцията беше невероятна", подчерта тя.
По думите ѝ на конкурса успяла да създаде много приятелства с останалите участнички. "Всички момичета бяха наистина много положително настроени за конкурса, което всъщност показва феърплея. Нямаше никаква завист — усещаше се само приятелско отношение между нас. Много се радвам, че е така", заяви Бакърджиева.
