Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
Новата звездна двойка на България е факт! Карлос Насар и новото му гадже Александра качиха три общи снимки в Инстаграм. 

Двамата се пуснаха гушнати от колата. Снимките моментално започнаха да събират лайкове, а коментарите отдолу заваляха. Сред тях има доста положителни, в които феновете щангиста пожелават успех и му честитят връзката им.

"Сред всички възможни съдби, отново и отново бих избрала нашата!", написа Александра под публикацията.