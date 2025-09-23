Карлос Насар и новото му гадже Александра качиха три общи снимки в Инстаграм.
Двамата се пуснаха гушнати от колата. Снимките моментално започнаха да събират лайкове, а коментарите отдолу заваляха. Сред тях има доста положителни, в които феновете щангиста пожелават успех и му честитят връзката им.
"Сред всички възможни съдби, отново и отново бих избрала нашата!", написа Александра под публикацията.
