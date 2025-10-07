ЗАРЕЖДАНЕ...
Нови лица в "Под прикритие"
©
Към вече познатите лица като Юлиан Вергов, Захари Бахаров (Иво Андонов), Мариан Вълев (Куката), Кирил Ефремов (Тишо – Големия Близнак) и Йоанна Темелкова (Ния, дъщерята на Джаро) се присъединяват нови имена. Сред тях са Павел Иванов, Радина Кърджилова, Климентина Фърцова и Велина Георгиева – актьори, които ще внесат свежа енергия и ще придадат още повече интрига на познатия престъпен свят.
Сцените от новия сезон ще бъдат по-мащабни и реалистични от всякога. Само за два снимачни дни екипът е изстрелял над 5000 патрона, използвани са десетки автомобили за каскади, а в най-напрегнатите епизоди участват едновременно 12 професионални каскадьори. Снимките се провеждат на различни локации в страната – София, Варна, Боровец и курорта Св. Св. Константин и Елена, като до края на годината ще обхванат още много точки из България.
Изпълнителен продуцент на "Под прикритие 6" е Магърдич Халваджиян, креативен продуцент и сценарист – Димитър Митовски, а режисьор е Виктор Божинов. Сценарият е дело на Ваня Николова, Борислав Захариев и Слави Ангелов, а операторският екип включва Георги Гвоздев, Радослав Гочев и Мартин Чичов.
Още по темата
/
Зелда Уилямс за покойния си баща: Моля ви, спрете да ми изпращате видеоклипове на татко, създадени с изкуствен интелект
11:17
Още от категорията
/
С "Еразъм+" до Ватикана: Представител на ЦРЧР участва в среща на българска делегация с Папа Лъв XIV
05.10
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актьорът Биркан Сокуллу от турския сериал "Невинните" празнува дн...
11:24 / 06.10.2025
Бунт срещу смартфоните, "тухлите" се завръщат
10:02 / 06.10.2025
Христо Стоичков: Прегръщам те, братко мой!
09:42 / 06.10.2025
Шкумбата: Това, което ме спаси, беше срещата с Тодор Живков
18:10 / 05.10.2025
Лора Крумова аут от NOVA?
16:55 / 05.10.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.