Нови милиони потичат към Меган и Хари
Преди 5 години Хари и Меган си осигуриха изгоден договор на предполагаема стойност от над 100 милиона щатски долара със стрийминг гиганта, след като напуснаха британското кралско семейство.
Сделката е т.нар first-look, която предвижда студио или продуцентска компания да плати на създателя на съдържанието за ексклузивните права преди друг да види проектите им. Договорката е описвана от Хари и Меган като "продължение на творческото партньорство". Пи ар експертът Марк Борковски смята, че сделката е "понижение" и предполага, че Нетфликс се "отдръпват" от Хари и Меган, отбелязва Прес асосиейшън.
"Мисля, че Нетфликс са си свършили много добре работата, като се отдръпват от тези много скъпи хора, които не са донесли очакваните резултати и са оттеглили офертата си, като са им предложили по-скромна", казва пред Прес асосиейшън медия експертът. Според него сделката е много под предишните 100 милиона долара.
Представител на звездното семейство отказа да коментира финансовата рамка на договорката.
"Горди сме да продължим нашето партньорство с Нетфликс и да разширим съвместната си работа като включим и марката As Ever", казва Меган, цитирана от БТА.
Новата продукция включва втория сезон на шоуто на херцогинята "С любов, Меган" по-късно този месец, както и специално издание, посветено на Коледа през декември. Компанията на Хари и Меган Archewell Productions ще работи и по документалния филм Masaka Kids, A Rhythm Within за децата сираци в региона Масака на Уганда, където "все още витаят сенките на кризата от ХИВ/СПИН".
