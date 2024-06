Нови разкрития за живота и смъртта на Мерилин Монро 

© Въпреки че не е между живите от 1962 г., Мерилин Монро продължава да бъде една от знаковите женски фигури в шоубизнеса и нарицателно за стил, сексапил и изкусително поведение. Актрисата стана световноизвестна не толкова с ролите си, колкото с прекалено близките си отношения с президента Кенеди и неговия брат.



От тогава минаха десетилетия, но изглежда не всичко е забравено. И очевидно има какво още да разберем - този пък от книгата Ask Not: The Kennedys and the Women They Destroyed на Маурийн Калахан.



В нея се говори за последната фотосесия на Мерилин Монро два месеца преди смъртта й. Тогава тя позира без дрехи за корицата на Vogue, а кадрите се определят като "най-провокативните", които някога е заснемала.



Но по това време, когато всички виждат нейния сексапил, тя страда от дълбока депресия, комбинирана със злоупотреба с алкохол и медикаменти. Стигало се е дори до моменти, в които не е можела да стане от леглото. Вероятно и това и състояние е станало причина да бъде премахната по филма Something's Got to Give.



И докато основната версия за смъртта й е свръхдоза барбитурати, и до днес битуват съмненията, че всъщност не говорим за самоубийство, а за целенасочено убийство. Мерилин Монро е открита гола и безжизнена на леглото в спалнята си, като телефонът й е бил в ръката й.



Според разкритията в книгата, Боби Кенеди, братът на Джон Кенеди, е бил в дома на актрисата в нощта, в която тя е починала. Търсел е записите от телефонните им разговори, защото е разбрал, че специалните служби подслушват телефона й. Не е намерил обаче нищо. Няколко часа по-късно тя е била мъртва.



А след смъртта й на ФБР е било "наредено" да изтрият някои от записите. Според автора на книгата от тях става ясно, че Марилин Монро е провеждала няколко разговора с Боби Кенеди от работното му място в рамките на няколко дни. И това е било точно след предполагаемата дата, на която тя е направила аборт с неговото дете в края на юни.



Според книгата години след смъртта на актрисата вторият й съпруг Джо Димаджо признава, че е забранил на всички от фамилия Кенеди да присъстват на погребението й. Също така е признал, че още тогава е знаел кой я е убил, но не го е казал публично, за да не "предизвиква революция в страната", пише Daily Mail.



Не е пропуснат и фактът, че блондинката има паралелна връзка и с президента Кенеди, и с неговия брат. И часове преди да излезе на сцената и да изпее на държавния глава на САЩ "Честит рожден ден", тя е правила секс с Боби.



В книгата са поместени и признанията на психоаналитика на Мерилин Монро Ралф Гринсън. По думите му, тя му е споделяла за своите планове за бъдещето и въобще не е звучала като човек, който има намерение да сложи край на живота си. Затова и той е убеден, че смъртта й не е вследствие на самоубийство, предава lifestyle.bg.