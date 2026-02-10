Новите разкрития за Андрю са повече от гнусни
©
Документите от архивите на покойния педофил Джефри Епстийн сочат, че Андрю е действал като негов личен информатор, докато е заемал държавен пост.
Докато е бил търговски пратеник на Великобритания, принцът буквално е "докладвал“ на Епстийн за секретни инвестиционни проекти в Афганистан, финансирани от британските данъкоплатци.
Изтекли имейли показват, че Андрю е препращал официални държавни отчети на финансиста, пренебрегвайки дълга си за конфиденциалност. Това е злоупотреба с власт в невиждани размери“, твърдят активисти, подали сигнала в полицията.
Новите разкрития са повече от гнусни. Писма от досиетата твърдят, че Андрю е поискал "тройка“ от екзотична танцьорка в дома на Епстийн, а втора жена е била изпратена специално за него в кралското имение "Роял Лодж“.
Всичко това се случва, докато принцът публично отричаше всякаква близост с чудовището Епстийн, пише "Телеграф".
Скандалът ескалира на фона на зловещата новина за смъртта на Вирджиния Джуфре – жената, която първа дръзна да се изправи срещу него.
Тя беше намерена мъртва в Австралия точно преди година. Днес Андрю е принуден да напусне кралските покои, но обвиненията го следват навсякъде.
Още по темата
/
Бил Гейтс тайно се опитвал да даде на Мелинда антибиотик, заради болест, получена след секс с рускини
06.02
Руското разузнаване, Зеленски, Бил Гейтс и Тръмп: Какви тайни разкриха новите "документи на Епстийн"
03.02
Поптодорова за Епстийн: Тази лава ще тече и залива много време напред различни държави и правителства
03.02
Още от категорията
/
Близо 200 проби участват в Международния дегустационен конкурс за вина и спиртни напитки ВИНАРИЯ 2026
13:59
Ивонне: Разболях от рак и след една година на химиотерапия, си казах, че вече няма какво да ме уплаши
11:50
Рокади в Nova
09.02
Гала влиза в "Капките"
09.02
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Почина Георги Лебамов
10:26
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.